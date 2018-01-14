أكثر الكلمات إنتشاراً

التعديل الوزاري سد النهضة انتخابات الرئاسة حادث كوبري ستانلي القدس المحتلة

أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

05:09 م الأحد 14 يناير 2018
أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

الدولار

كتب - مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستويات الصباح.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك مصر عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية وقناة السويس والعربي الأفريقي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي كريدي أجريكول والبركة عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

الدولار الجنية بنك مصر بنك القاهرة

الخبر التالى:

اتفاقية لافتتاح فرعين جديدين لبنك الإمارات دبي بمنطقة "تيدا" الصناعية

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان