أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستويات الصباح.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك مصر عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية وقناة السويس والعربي الأفريقي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي كريدي أجريكول والبركة عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.