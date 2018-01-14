البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون لتمويل مستثمري مشروعات بولاريس الزامل

كتب- مصطفى عيد:

وقع البنك الأهلي المصري، بروتوكول تعاون مع شركة بولاريس الزامل للتطوير الصناعي، لتمويل المستثمرين في عدد من المناطق الصناعية التي تطورها الشركة.

وبحسب بيان من البنك الأهلي اليوم الأحد، تلقى مصراوي نسخة منه، وقع البروتوكول يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وعثمان أركان عضو مجلس إدارة شركة بولاريس الزامل، بحضور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

ويهدف بروتوكول التعاون يهدف الى تكامل جهود البنك والشركة التي تتولى تطوير المناطق الصناعية وتجهيزها وترفيقها وتحويلها إلى مناطق صناعية نموذجية مجهزة وفقا وأحدث النظم الصناعية العالمية, بحسب البيان.

ووفقا للبروتوكول، سيوفر البنك الأهلي التمويل اللازم للمستثمرين للمساهمة في شراء الوحدات الصناعية، وكذا الآلات والمعدات اللازمة للعملية الإنتاجية، بالإضافة الى تمويل دورة التشغيل وذلك بالمشروعات التي تطورها المجموعة.

وتشمل المشروعات التي تطورها "بولاريس الزامل" مشروع بوصلة بمنطقة السادس من أكتوبر، ومشروع العين السخنة التابع للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس, ومدينتي السادات وبني سويف.

وقال يحيى أبو الفتوح إن محفظة التمويل المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت حوالي 40 مليار جنيه لعدد 59 ألف عميل منهم حوالي 14.75 مليار جنيه لمشروعات القطاع الصناعي لعدد 8200 عميل.

وقال عثمان أركان، إن البروتوكول يأتي في إطار اهتمام المجموعة بإيجاد شريك تمويلي قوي يؤمن بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن مجمع بوصلة يقدم 56 وحدة على مساحة تتراوح بين 494 و703 أمتار مربعة كاملة الخدمات والمرافق مناسبة لجميع الأنشطة الصناعية، وأن الأموال المستثمرة في المشروع تبلغ 250 مليون جنيه بمتوسط 4.6 مليون جنيه للمشروع الواحد.

ونجحت المجموعة في تطوير 5 مناطق بمساحة 10 ملايين متر مربع, وهي مجمعات صناعية للمصنعين بمختلف أحجامها واستخداماتها في مناطق 6 أكتوبر، والسادات، وقناة السويس، وبني سويف، بجانب "بوصلة" المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال وزير التجارة والصناعة، على هامش التوقيع، أن هيئة التنمية الصناعية انتهت منذ أيام من تخصيص 8 ملايين متر مربع أراضي بنظام المطور الصناعي في كل من مدينتي العاشر من رمضان والسادات.

وأضاف الوزير أنه من المخطط طرح ما يقرب من 5 ملايين متر مربع أخرى خلال العام الجاري, بحسب البيان.

وأشار الوزير إلى أن المطورين الصناعيين قاموا بتأهيل وتجهيز 12 منطقة صناعية وخدمية بمساحة 15 مليون متر بإجمالي 983 مصنعا بإجمالي استثمارات بلغت 25 مليار جنيه أتاحت 132 ألف فرصة عمل.