التخطيط تنظم ورشة عمل لتحديث محور البيئة بـ "رؤية مصر 2030"

كتبت- إيمان منصور:

نظمت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، ورشة عمل لمناقشة سبل تحديث ما يخص محور البيئة باستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وكذلك مناقشة رؤية وزارة البيئة، بحسب بيان من وزارة التخطيط.



وتعد هذه الورشة هي الثالثة من نوعها خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد ورشتي عمل عقدتا عن محوري الصحة والزراعة.



وبحثت ورشة اليوم أيضا التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر.



وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن: "الحكومة تستهدف في محور البيئة من خلال استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، أن يكون البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها"،



وأضافت أن محور البيئة يستهدف أيضا أن يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، بجانب أنه يعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، بالإضافة إلى أنه يحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.



وأكدت الوزيرة ضرورة الحد من التلوث كأحد الأهداف الأساسية لمحور البيئة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية عن طريق استغلال المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها.



وتعتبر الورشة هي الثامنة لوزارة التخطيط، في إطار تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، من أجل العمل على تبسيط تلك الرؤية وأهدافها على المواطن، بحسب البيان.