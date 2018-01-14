5 معلومات عن وزير قطاع الأعمال العام الجديد

كتبت- شيماء حفظي:

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على تعديل وزاري محدود، تضمن تعيين خالد بدوي، وزيرا لقطاع الأعمال العام، بدلا من الدكتور أشرف الشرقاوي.

ويرصد مصراوي، أبرز 5 معلومات عن الوزير الجديد.

1-يبلغ من العمر 48 عاما، حيث ولد عام 1971.

2-تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعمل أستاذا بها لعدة سنوات.

3-تولى منصب العضو المنتدب لشركة أزاكو التابعة لمجموعة القلعة القابضة.

4-عمل في البنك التجاري الدولي، كما عمل فترة في دولة الكويت.

5- انضم للعمل في شركة الأهلي كابيتال القابضة التابعة للبنك الأهلي في 2008- منذ تأسيسها – والتي تعمل في مجال الأنشطة غير المصرفية، ثم تولى منصب رئاسة الشركة في مايو 2016.

ويتبع وزارة قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة هي: القابضة للقطن والغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والتأمين، والنقل البحري والبري، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.



اقرأ أيضا..



تعرف على خالد بدوي وزير قطاع الأعمال الجديد القادم من القطاع الخاص