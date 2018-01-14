أكثر الكلمات إنتشاراً

التعديل الوزاري سد النهضة انتخابات الرئاسة حادث كوبري ستانلي القدس المحتلة

البنك الأهلي يحجز 13 ألف متر لإقامة فرع في العاصمة الجديدة

04:00 م الأحد 14 يناير 2018
البنك الأهلي يحجز 13 ألف متر لإقامة فرع في العاصمة الجديدة

كتبت : منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك الأهلي المصري، إن البنك حجز 13 ألف متر في العاصمة الإدارية الجديدة بهدف إنشاء فرع وإدارة للبنك في حي البنوك بالعاصمة.

وبحسب ما قاله المصدر لمصراوي فإن البنك سدد مبلغ جدية الحجز، على أن يتم سداد باقي قيمة الأرض بعد تحديد سعر المتر من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن البنك سينتهي من الأعمال الإنشائية للفرع كما هو المقرر في الخطة الانتهاء من حي البنوك في غضون عامين.

ويستهدف البنك فتح 50 فرعا جديدا سنويا حيث بلغ إجمالي الفروع 419 فرعا، كما انتهى البنك من تجديد واستحداث عدد 229 فرعا منهم 21 فرعا تم تغيير مقراتهم بمقرات جديدة و160 فرعا تم تطويرها وإجراء توسعة لها بالاضافة إلى 27 فرعا إلكترونيا بمختلف المحافظات.

البنك الأهلي المصري العاصمة الجديدة العاصمة الإدارية

الخبر التالى:

5 معلومات عن وزير قطاع الأعمال العام الجديد

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان