البنك الأهلي يحجز 13 ألف متر لإقامة فرع في العاصمة الجديدة

كتبت : منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك الأهلي المصري، إن البنك حجز 13 ألف متر في العاصمة الإدارية الجديدة بهدف إنشاء فرع وإدارة للبنك في حي البنوك بالعاصمة.

وبحسب ما قاله المصدر لمصراوي فإن البنك سدد مبلغ جدية الحجز، على أن يتم سداد باقي قيمة الأرض بعد تحديد سعر المتر من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن البنك سينتهي من الأعمال الإنشائية للفرع كما هو المقرر في الخطة الانتهاء من حي البنوك في غضون عامين.

ويستهدف البنك فتح 50 فرعا جديدا سنويا حيث بلغ إجمالي الفروع 419 فرعا، كما انتهى البنك من تجديد واستحداث عدد 229 فرعا منهم 21 فرعا تم تغيير مقراتهم بمقرات جديدة و160 فرعا تم تطويرها وإجراء توسعة لها بالاضافة إلى 27 فرعا إلكترونيا بمختلف المحافظات.