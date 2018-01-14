تعرف على أكثر 10 دول إيفادا للسياح إلى مصر في 2017

كتب- أحمد الحنفي وأميرة أحمد وصافي سليم:

انتعشت حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال عام 2017، حيث ارتفع عدد السائحين بنحو 53.6% مقارنة بعام 2016.

وبلغ عدد السائحين الوافدين لمصر في 2017 نحو 8.3 مليون سائح، بحسب بيانات وزارة السياحة التي حصل عليها مصراوي.

ويرصد مصراوي، في هذا التقرير أكثر 10 دول إيفادا للسياح إلى مصر في 2017.

1ـ ألمانيا

جاءت ألمانيا في المرتبة الأولى، حيث كان الألمان هم الأكثر زيارة لمصر خلال العام الماضي.

وتوضح البيانات أن عدد السياح الألمان الذين زاروا مصر خلال العام الماضي بلغ 1.2 مليون سائح، بارتفاع قدره 88.4% عن عام 2016.

كما ارتفع عدد الليالي السياحية التي قضاها السياح الألمان في مصر إلى 12.6 مليون ليلة سياحية، بنسبة زيادة نحو 137.6% مقارنة بعام 2016.



2ـ أوكرانيا

احتلت أوكرانيا المرتبة الثانية خلف ألمانيا من حيث أكثر الدول إيفاداً للسياح في مصر خلال عام 2017.

وسجل عدد الزائرين الأوكرانيين حوالي 797.2 ألف زائر، بنسبة نمو 87.5% عن العام 2016.

وارتفع عدد الليالي السياحية للأوكرانيين في مصر بنسبة 211.7% لتصل إلى 5.6 مليون ليلة.

3ـ السعودية

جاءت السعودية في المركز الثالث، لأكثر السياح الوافدين لمصر خلال العام 2017.

وقدر عدد السياح السعوديين بنحو 669.5 ألف سائح بنسبة ارتفاع قدرها 31.9%.

وبلغ عدد الليالي السياحية للسعوديين في مصر نحو 6.9 مليون ليلة سياحية، بارتفاع نحو 63.1% مقارنة بعام 2016.

4ـ السودان

فيما احتلت السودان المركز الرابع في القائمة، بنحو 347.7 ألف سائح سوداني خلال 2017، بنسبة ارتفاع تصل إلى نحو 33.1% عن العام 2016.

وبلغ عدد الليالي السياحية للسودانيين في مصر في الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي نحو 5.5 مليون ليلة سياحية، بنسبة ارتفاع قدرها 179% عن 2016.

5- ليبيا

جاءت ليبيا في المركز الخامس فبلغ عدد الوافدين منها 336 ألف سائح بنسبة نمو 18%.

وبلغ عدد الليالي السياحية لسائحي ليبيا في مصر 5.2 مليون نسمة، بنسبة نمو 144.3% عن العام 2016.

6- بريطانيا

جاءت بريطانيا في المركز السادس من حيث أكثر الدول إيفادا للسائحين مسجلة نحو 316 ألف سائح هذا العام مقابل 231 ألف سائح 2016 بنسبة نمو 38%.

وبلغ عدد الليالي السياحية لسائحي بريطانيا في مصر 323 ألف ليلة بنسبة نمو 90.7% عن 2016.

7- الصين

جاءت الصين في المركز السابع، فقد ارتفع عدد السائحين الوافدين منها بشكل ملحوظ ليسجل 287 ألف سائح مقابل 179 ألف سائح بنسبة نمو 60%.

وبلغ عدد الليالي لسائحي الصين في مصر 222 ألف ليلة بمعدل نمو 60.5% عن 2016.

8- إيطاليا

جاءت إيطاليا في المرتبة الثامنة من حيث الدول الأكثر إيفادا للسائحين، فبلغ عدد الوافدين منها 255 ألف سائح العام الماضي مقابل 131 ألف عام 2016 بنسبة نمو 94%.

وبلغ عدد الليالي التي قضاها الإيطاليين في مصر 214 ألف ليلة بنسبة نمو 155%.

9- إسرائيل

جاءت إسرائيل في المرتبة التاسعة حيث سجل عدد الوافدين 234.9 سائح مقابل 234.9 ألف سائح في 2016 بنسبة نمو 0.13%.

وبلغ عدد الليالي التي قضاها سائحي إسرائيل في مصر 20ألف ليلة بنسبة انخفاض 18% عن 2016 الذي سجل عدد الليالي به 25ألف ليلة.

10- أمريكا

احتلت الولايات المتحدة المرتبة العاشرة حيث سجلت 226 ألف سائح مقابل 184 ألف سائح في 2016 بنسبة نمو 22.8%.

بلغ عدد الليالي التي قضاها سائحي الولايات المتحدة في مصر 268 ألف ليلة بمعدل نمو 103% عن 2016.

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