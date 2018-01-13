الحكومة تستعين بشركة دولية لنقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة

كتبت- إيمان منصور:

تصوير- علاء أحمد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم السبت، إن الحكومة قررت الاستعانة بشركة دولية متخصصة في نقل أصول الدولة، من أجل إعداد الدراسات الخاصة بطريقة نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة وموعد نقل كل منها.

"الرئيس وجه الحكومة بالاستعانة بشركة دولية متخصصة وخبيرة في مجال نقل أصول الدولة لتحديد موعد نقل كل وزارة وطريقة انتقالها والاطلاع على التجارب الدولية في هذا الأمر" بحسب ما قالته الوزيرة لمصراوي.

وأضافت الوزيرة أن 3 شركات دولية تقدمت بالفعل، وتقوم حاليا، بإعداد دراسات تفصيلية عن نقل الوزارات، وستنتهي من هذه الدراسات في أبريل المقبل، وستختار الحكومة أفضل العروض المقدمة منها.

وقالت السعيد إن الحكومة تستهدف نقل كل وزارتها إلى العاصمة الجديدة بنهاية العام الحالي.

وكان اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، قال لمصراوي، في تصريحات سابقة إن وزارة المالية ستقوم بتأسيس شركة مساهمة لحصر مباني الوزارات والهيئات الحكومية التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال "عابدين"، إن الشركة الجديدة سينتقل إليها كافة أصول هذه الوزارات، ولها أحقية التصرف فيها.

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