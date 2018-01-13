إنفوجرافيك- تعرف على أبرز 10 سلع غذائية ارتفعت أسعارها في 2017

كتبت- إيمان منصور:

تصميم- مايكل عادل

أظهرت بيانات النشرة الشهرية لمتوسط أسعار السلع الغذائية، في ديسمبر 2017، وجود زيادات واضحة في أسعار 10 سلع غذائية، خلال العام الماضي، متأثرة بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وكان معدل التضخم وصل في منتصف العام الماضي، لأعلى مستوياته في نحو 30 عاما، قبل أن يتخذ مسارا هابطا في أخر 5 أشهر من 2017.

وفي نوفمبر وديسمبر الماضيين تراجع معدل التضخم السنوي بشكل واضح بسبب تأثير فترة الأساس والسياسة النقدية المتشددة التي يتبعها المركزي من أجل مكافحة التضخم.

وفي هذا الإنفوجرافيك يوضح مصرواي، أبرز 10 سلع غذائية شهدت أسعارها زيادات في الفترة من ديسمبر 2016 حتى نهاية ديسمبر 2017.