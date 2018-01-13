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أسعار الذهب تواصل الصعود وجرام 21 يرتفع 8 جنيهات خلال تعاملات اليوم

05:13 م السبت 13 يناير 2018
أسعار الذهب تواصل الصعود وجرام 21 يرتفع 8 جنيهات خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، 8 جنيهات، مقارنة بسعر أمس، لتواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21، ارتفع إلى 655 جنيها مقابل 647 جنيها بالأمس.

وأرجع نجيب، ارتفاع سعر الذهب في مصر إلى ارتفاع أسعاره عالميا، حيث وصل سعر الأوقية إلى 1337 دولارا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 561.5 جنيه، وعيار 24 سجل 748.5 جنيه، وسعر الجنيه الذهب وصل 5240 جنيها.

سعر الذهب نادي نجيب شعبة الذهب

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