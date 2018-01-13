تونس ترفع المساعدات المالية لمحدودي الدخل لاستيعاب الاحتجاجات

القاهرة- وكالات:

قال مصدر حكومي، اليوم السبت، إن الحكومة التونسية سترفع مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل، في أول ردٍّ حكومي على الاحتجاجات العنيفة، التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر أن المساعدات ستأتي ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى، بحسب ما نقله موقع قناة "العربية".

وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي قد دعا مع بداية الاحتجاجات، التي قتل فيها محتج إلى رفع الأجر الأدنى، وزيادة المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.

وبدأت الاحتجاجات في تونس، الأحد الماضي، صغيرة قبل أيام من الذكرى السابعة لانتفاضات "الربيع العربي"، التي غيرت أنظمة الحكم في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2011، ثم توسعت لتشمل أغلب مناطق البلاد.

وقد ثار غضب الشارع بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفرض الحكومة ضرائب جديدة بهدف خفض العجز في الميزانية.

فقد اندلعت اشتباكات في أكثر من 20 بلدة، وهاجم المحتجون مراكز الشرطة والبنايات الحكومية، وأضرموا النار في السيارات، وفقا لما ذكرته "بي بي سي".

وأصيب في الاشتباكات 50 شرطيا، واعتقلت السلطات 237 شخصا، بينهم إسلاميان، حسب المتحدث باسم وزارة الداخلية، خليفة شيباني.