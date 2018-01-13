نجيب ساويرس: لن أستثمر في بيتكوين أبدًا

كتبت- شيماء حفظي:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه لن يستثمر أبدًا في العملة الرقمية "بيتكوين".

ووجه أحد متابعي "ساويرس" على تويتر، سؤالاً قال فيه "هل استثمرت في البيتكوين أم ليس بعد؟" ليرد عليه رجل الأعمال "لن أفعل أبدا".

وكان ساويرس، وصف عملة البيتكوين، في تغريدة سابقة، بأنها "خطر.. وفقاعة توظيف الأموال".

وبدأت بورصة شيكاغو الأمريكية، ديسمبر الماضي، السماح بالتداول على العقود الآجلة لعملة بيتكوين.

بينما قال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الدول الأعضاء ومشرعي الاتحاد اتفقوا على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وفقا لوكالة رويترز.

و"بيتكوين" هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، "عملة لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" كبقية العملات الموجودة في العالم.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت.