تعرف على الوظائف الأعلى والأقل دخلا في مصر (انفوجرافيك)

كتبت- أميرة أحمد:

الجميع يبحث عن الوظائف ذات الدخل المرتفع في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، ويرصد مصراوي في هذا التقرير أول 5 مجالات تعطي أعلى المرتبات، وأقل 5 قطاعات، وذلك بناء على بيانات النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل، عن عام 2016، والتي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ومن المتوقع أن تكون الأجور التي سترد في هذا التقرير، شهدت زيادة خلال العام الماضي، خاصة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وزيادة الأسعار، ورفع الأجور في كثير من الشركات والجهات الحكومية والخاصة.

وتشمل هذه الإحصاءات شركات القطاع العام والأعمال العام والخاص.

أولا: الوظائف الأعلى دخلا

1- الوساطة المالية والتأمين

جاءت الوساطة المالية والتأمين في المركز الأول من حيث الوظائف الأعلى دخلا، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري حوالي 11.1 ألف جنيها بمعدل 192ساعة عمل شهريا.

2- التعدين واستغلال المحاجر

احتلت مهنة التعدين واستغلال المحاجر المركز الثاني حيث بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل، نحو 5536 جنيها بواقع 184ساعة عمل.

3- إمدادات الكهرباء والغاز والبخار

جاءت مهنة إمدادات الغاز والكهرباء ثالث الوظائف من حيث الترتيب، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري 4880 بواقع 212ساعة عمل.

4- النقل والتخزين

بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل في مجال النقل والتخزين، نحو 4860 جنيها، بالرغم من ارتفاع عدد ساعات العمل بها عن القطاعات الثلاث الأولى، حيث سجلت 244 ساعة عمل شهري.

5- الإمداد المائي وشبكات الصرف الصحي

بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل في مجال الإمداد المائي وشبكات الصرف الصحي، 4240 جنيها بواقع 208 ساعة عمل شهريا.

ثانيا: الوظائف الأقل دخلا

1- التعليم

جاء قطاع التعليم في مقدمة الوظائف التي تقدم أقل دخلا، بمتوسط شهري 1800جنيه، بمعدل 212 ساعة عمل شهريا.

2- أنشطة الفنون والإبداع والتسلية

جاءت مهنة الفنون والإبداع والتسلية في المركز الثاني من حيث الوظائف الأقل دخلا حيث بلغ متوسط الأجر الشهري 2100جنيه بمعدل 232ساعة عمل.

3- خدمات الغذاء والإقامة

بلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين في هذا المجال 2160 جنيها، ليحتل المركز الثالث من حيث الوظائف الأقل دخلا، بمتوسط شهري 204 ساعة عمل.

4- الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي

سجل أجر العاملين في مجالات الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي نحو 2456جنيها، بمعدل 232 ساعة عمل.

5- المعلومات والاتصالات

بلغت متوسط الأجر الشهري للعاملين بهذا المجال 2544جنيها بمعدل 204ساعة عمل.