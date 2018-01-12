شعار "بهية" على ظهر النادي الأهلي بمباراة السوبر بدلاً من جهينة

كتب- أحمد الحنفي

قالت بسنت فؤاد، مديرة العلاقات الخارجية، في شركة جهينة، اليوم الجمعة، إن حملة التبرعات التي أطلقتها الشركة، لصالح مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي، جمعت الـ19 مليون جنيه التي استهدفت جمعها منذ مطلع يناير الجاري.

وستضع جهينة شعار مؤسسة بهية على "تي شيرت" النادي الأهلي، بدلاً من الشعار الخاص بها، خلال مباراة السوبر مع النادي المصري البورسعيدي، والتي تقام في الإمارات، اليوم الجمعة ، وذلك للمرة الأولى منذ 19 سنة، ظل فيها شعار جهينة يشغل موقعه على "ظهر النادي الأهلي".