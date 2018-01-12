اليورو يقفز عالميا لأعلى مستوى في 3 سنوات

القاهرة- مصراوي:

قفز اليورو فوق 1.21 دولار للمرة الأولى في ثلاث سنوات اليوم الجمعة وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي الأوروبي قد ألمح إلى أنه يستعد لإنهاء برنامجه الضخم للتحفيز النقدي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع اليورو 0.8% إلى 1.21 دولار، وهو أقوى مستوياته منذ 31 ديسمبر2014. وتتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى الارتفاع بأكثر من 1.5% منذ يوم الخميس لتسجل أقوى أداء ليومين منذ أغسطس.

وأدت قوة اليورو إلى انخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة كبيرة، 0.6% إلى أقل مستوى في أربعة أشهر عند 91.32.

ومقابل الين، سجل الدولار أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 111 ينا.