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ماذا فعلت أسعار الدولار أمام الجنيه بـ 10 بنوك في نهاية الأسبوع؟

12:01 م الجمعة 12 يناير 2018
ماذا فعلت أسعار الدولار أمام الجنيه بـ 10 بنوك في نهاية الأسبوع؟

دولار

كتبت- إيمان منصور:

رفعت 6 بنوك سعر صرف الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات أمس الخميس مقارنة بأسعار بداية الأسبوع، بينما تراجع في بنك مصر، واستقر في 3بنوك آخرى.

وصعد سعرالدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع في بداية تعاملات الأسبوع.

كما ارتفع في بنك كريدي أجريكول إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع الاثنين الماضي

كما صعد في بنوك القاهرة والإسكندرية وقناة السويس والتجاري الدولي إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

بينما تراجع في بنك مصر إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

ولكن سعر العملة الأمريكية استقر في بنوك الأهلي والعربي الأفريقي والبركة عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع وهو نفس مستواه الاثنين الماضي.

وبدأت البنوك في مصر تعاملاتها الرسمية الاثنين الماضي بعد العودة من إجازة عيد الميلاد المجيد.

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