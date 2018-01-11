الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات الـ 30 عاما يسجل رقما فوق المتوسط

واشنطن - (د ب أ):

أنهت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، سلسلة مزادات لبيع سندات الخزانة طويلة الأجل، حيث باعت سندات مدتها 30 عاما بقيمة 12 مليار دولار، وجاء الطلب عليها أعلى من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 867ر2% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 74ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 30 عاما في الشهر الماضي بقيمة 12 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 804ر2% ومعدل التغطية 48ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاثين عاما 32ر2 مرة.

جاء مزاد بيع السندات البالغ مدتها 30 عاما اليوم بعد أن باعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 24 مليار دولار يوم الثلاثاء الماضي، وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 20 مليار دولار أمس الأربعاء.