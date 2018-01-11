كوريا الجنوبية تعد قانونًا لحظر العملات الافتراضية

سول – (أ ش أ):

أعلنت وزارة العدل في كوريا الجنوبية أنها تنظر في قانون يحظر العملات الافتراضية مثل "البيتكوين"؛ التي وصفتها بأنه تمثل "مخاوف كبيرة".

وقال وزير العدل الكوري الجنوبي، بارك سانج كي- في تصريح نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس- إن الوزراة كانت تُعد مشروع قانون لحظر التجارة بمثل هذه العملات الافتراضية.

وأشارت (بي بي سي) إلى أن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أفاد لاحقاً بأن الحظر لم يتم إقراره حتى الآن، مضيفًا أن هناك إجراءً قيد النظر لم يمت الإفصاح عنه.

جدير بالذكر أن سعر "البيتكوين" المحلي في كوريا الجنوبية قد انخفض بواقع الخُمس بعد تصريحات وزير العدل.