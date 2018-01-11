مصرف أبو ظبي الإسلامي يطلق منتجا لتمويل رحلة تشجيع مصر في كأس العالم

كتبت- منال المصري:

قرر مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB)، إطلاق برنامج مرابحة لتمويل رحلة مونديال كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا تحت مسمى "أديب جول" بتمويلات تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى حسب راتب العميل.

وقال مصدر مسؤول بمصرف أبو ظبي الإسلامي، إن مصرفه قرر إطلاق قرض المونديال، بفترة سداد تتراوح بين 6 أشهر إلى 60 شهرا كحد أقصى.

وأضاف أن البرنامج يشمل ثلاثة برامج مختلفة وهي (للموظفين، وأصحاب المهن الحرة، وبضمان الأوعية الادخارية) بأسعار عائد تنافسية بهدف تمكين من يرغب من الشعب المصري من تشجيع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا خلال شهر يونيو المقبل.

ولا يشترط البنك تقديم العميل عرض أسعار من شركات السياحة مثل بنكي مصر والأهلي.

1 - شروط برنامج تمويل الموظفين:

ويطلب البنك من العميل للحصول على "مرابحة المونديال" تقديم شهادة بمفردات راتب الموظف من جهة العمل أو شهادة إثبات دخل مرفقة، مع صورة الرقم القومي، وإيصال مرافق، بحسب المصدر بالبنك.

ويشترط البنك ألا يقل راتب الموظف عن 1500 جنيه في حال تحويل الراتب على البنك، أو 3 آلاف جنيه من غير تحويل الراتب.

ويتباين معدل العائد على المرابحة حسب إمكانية تحويل الراتب على البنك من عدمه، وكذلك حسب تصنيف الشركة التي يعمل بها العميل.

ففي حال تحويل الراتب، يتراوح العائد بين 10% للموظفين بالشركات متعددة الجنسيات، و10.25% للموظفين بالشركات الكبرى، و10.5% للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما في حال عدم تحويل الراتب، يتراوح العائد بين 13.5% للشركات متعددة الجنسيات، و14.25% للشركات الكبرى، ولا يوجد تمويل للموظفين بالشركات الصغيرة أو المتوسطة في حال عدم تحويل الراتب على البنك.

وتبلغ الحصة على سيحصل عليها البنك من أجل سداد القرض شهريا 30% من إجمالي الراتب في حال تحويل الراتب، و35% في حال عدم تحويل الراتب على البنك.

2 - شروط برنامج تمويل أصحاب المهن الحرة:

بحسب المصدر بالبنك، يحتاج البنك من العميل من أصحاب المهن الحرة إلى تقديم بطاقة ضريبية، وسجل تجاري، ورخصة مزاولة العمل، وصورة من الرقم القومي، وإيصال مرافق.

ويتراوح معدل العائد على التمويل بين 15% إلى 16%، حسب نوع نشاط العميل.

ويبلغ الحد الأقصى للحصة التي سيحصل عليها البنك لسداد القرض شهريا 30% من إجمالي الدخل الشهرى في حال كان أقل من 10 آلاف جنيه، و35% في حالة كان الدخل الشهري يزيد عن 10 آلاف جنيه.

ويشترط البنك على أصحاب المهن الحرة فتح حساب مر عليه 6 أشهر بتدفق نقدي 50 ألف جنيه شهريا.

3 - التمويل بضمان الأوعية الادخارية:

يقدم البنك تمويل تشجيع المنتخب المصري في المونديال لأصحاب الأوعية الادخارية بضمان الوعاء سواء صك 3 سنوات أو 5 سنوات، ويعني الصك "الشهادات الادخارية".

ويتراوح معدل العائد على التمويل بضمان الصك الـ 3 سنوات بين 9.5% إلى 10%، بحسب دورية صرف عائد الصك شهريا أو 3 أشهر أو 6 أشهر.

أما في التمويل بضمان صك الـ 5 سنوات، فيتراوح العائد على التمويل بين 8.9% إلى 9.6%، بحسب دورية العائد.

ويوقع العميل على عدم إلغاء الصك حتى سداد آخر قسط من القرض.