البنك الدولي يبدي موافقته على ضخ 500 مليون دولار لهيكلة "البنك الزراعي" بشرط

كتبت- منال المصري:

قال مصدر حكومي، لمصراوي، اليوم الخميس، إن البنك الدولي أبدى موافقته على تمويل قرض لإعادة هيكلة البنك الزراعي بقيمة 500 مليون دولار، لكن بشرط.

وأضاف المصدر أن البنك اشترط أن تطلب وزارة المالية القرض وتتعهد بسداده من موازنة إحدى الوزارات أو تتعهد وزارة الزراعة بسداد القرض من ميزانيتها الخاصة.

وكان البنك الدولي أعلن منذ 3 سنوات تقريبا عن أنه يعتزم ضخ قرض بقيمة 500 مليون دولار بهدف إعادة مشروع هيكلة البنك الزراعي ولكن بشرط تغيير قانون البنك واخضاعه تحت رقابة البنك المركزي مثل سائر البنوك.

وبحسب المصدر فإن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أجرت مؤخرا محادثات مع البنك الدولي لتنفيذ قرض مشروع إعادة هيكلة البنك الزراعي بناء على طلب من رئيس البنك، السيد القصير.

وزارت بعثة من البنك الدولي مصر مؤخرا لبحث القرض، وخاصة بعد تغيير قانون البنك واخضاعه لرقابة المركزي، بحسب المصدر.

وقال المصدر إن البعثة طلبت تعهد من وزارة الزراعة أو وزارة المالية باستلام القرض وسداده من موازنة إحدى الوزارات حيث أن البنك الدولي يتعامل مع حكومات وليس بنوك.

وبحسب المصدر فإن وزارة الزراعة رفضت الحصول على قروض خارجية فضلا عن عدم تجاوب وزارة المالية لطلب القرض.

وقال المصدر إن البنك الدولي يرغب في دعم هيكلة البنك الزراعي لوضعه على المسار الصحيح ولكن عبر وجود جهة حكومية ضامنه لرد القرض.

ويضم مشروع هيكلة البنك، تطوير منظومة الحاسب الآلي والفروع والموارد البشرية وإدارة مخاطر الائتمان.