البنك الأهلي يضخ 18.6 مليار جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة في عامين

كتبت- منال المصري:

قالت داليا الباز نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم الخميس، إن البنك قدم تسهيلات بقيمة 18.6 مليار جنيه، لنحو 17.8 ألف مشروع، تحت مظلة مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أطلقها البنك المركزي قبل عامين، وذلك بنهاية ديسمبر 2017.

وأضافت أن هذه التسهيلات ساهمت في ارتفاع محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بالبنك إلى 39.8 مليار جنيه تم تقديمها لما يزيد على 57.4 ألف مشروع، وهو ما ساهم في نمو المحفظة بمعدل 85% في القيمة وبمعدل 28% في عدد المشروعات المستفيدة .

وقال داليا الباز، إن 73% من عدد المشروعات الصغيرة التي تم تمويلها حصلت على قروض تبلغ 15.5 مليار جنيه بغرض التوسع في أنشطتها القائمة بما يمثل 83% من إجمالي التمويلات الممنوحة، وأن 27% من عدد المشروعات الممولة كانت حديثة التأسيس.

وأضافت أن البنك تمكن من تمويل 13.7 ألف عميل جديد بقيمة 12.4 مليار جنيه بما يمثل 77% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة و67% من قيمة التمويلات الممنوحة.

وقالت إن التوزيع الجغرافي لعدد المشروعات الممولة أظهر أن 85% منها تقع خارج نطاق القاهرة الكبرى، حيث بلغت حصة محافظات الوجه القبلي 41% من عدد العملاء و22% من قيمة التمويلات في حين بلغ نصيب محافظات الوجه البحري 21% في العدد و22% في القيمة تلتها محافظات القناة بحصة قدرها 14% في العدد و 12% في القيمة، مشيرة إلى أن أنشطة المشروعات الممولة في إطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري .