رويترز: الحكومة السعودية تتولى إدارة مجموعة "بن لادن" للمقاولات

القاهرة- وكالات:

قالت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر، اليوم الخميس، إن الحكومة السعودية، تولت إدارة مجموعة بن لادن العملاقة للمقاولات، وإنها تبحث نقل بعض أصول الشركة إلى الدولة، في الوقت الذي تحتجز فيه رئيس الشركة وأفراد أسرته.

وتعد بن لادن أكبر شركة بناء في البلاد وعمل بها أكثر من 100 ألف موظف، قبل أن تتعرض لأزمات مالية خلال العامين الماضيين، بسبب الركود في صناعة التشييد والبناء، وحرمانها من عقود الدولة الجديدة بعد حادث سقوط الرافعة الذي أسفر عن مقتل 107 أشخاص في الحرم المكي قبل عامين، وهو ما أجبر الشركة على تسريح آلاف الموظفين.

وقالت مصادر مصرفية لوكالة رويترز إن ترحك الحكومة السعودية للسيطرة على الشركة بهدف ضمان استمرار الشركة في خدمة خطط التنمية في المملكة.

واحتجزت الحكومة السعودية عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في أكتوبر الماضي في إطار حملة واسعة النطاق ضد الفساد. وقالت المصادر لرويترز إنه تم احتجاز رئيس مجموعة بن لادن، بكر بن لادن وعدد من أفراد أسرته.

وقالت المصادر إنه منذ اعتقال أعضاء أسرة بن لادن شكلت وزارة المالية لجنة مكونة من خمسة أعضاء من بينهم ثلاثة ممثلين حكوميين للإشراف على أعمال المجموعة ومعالجة العلاقات مع الموردين والمقاولين.

وأضافت أنه على الرغم من أن ملكية بن لادن مازالت مع الأسرة فإن المجموعة تجري حاليا مفاوضات مع الحكومة حول احتمال نقل بعض الأموال إلى الدولة أو ربما خفض أو إلغاء الديون المستحقة للحكومة إلى بن لادن.

وقال مصدر مصرفي ذو معرفة تفصيلية بالمجموعة، لوكالة رويترز، إن الدين قد يصل إلى حوالي 30 مليار دولار، وهي تمثل مديونية متراكمة لنحو 18 شهرا، عندما توقفت الحكومة عن تسوية العديد من ديونها نظرا لأن إيراداتها تضررت بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقالت المصادر إن ممثلين حكوميين في اللجنة الإدارية الجديدة هم عبد الرحمن الحركان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة العقارات السعودية دار الإركان، وخالد نحاس عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الإساسية. وهناك أيضا عضوان من أفراد الأسرة في اللجنة هما يحيى بن لادن وعبد الله بن لادن.