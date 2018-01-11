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المركزي يطالب البنوك بمراقبة حسابات المتوفين من أصحاب المعاشات

05:29 م الخميس 11 يناير 2018
المركزي يطالب البنوك بمراقبة حسابات المتوفين من أصحاب المعاشات

البنك المركزي

كتب - مصطفى عيد:

طالب البنك المركزي، البنوك، بمراقبة الحسابات التي يتم تحويل المستحقات التأمينية والمعاشات عليها بشكل دوري رغم وفاة أصحابها، وإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بها.

وجاءت مطالبة البنك المركزي، للبنوك بعد ورود معلومات تفيد وجود عدد من الحسابات لدى بعض البنوك يتم تحويل المستحقات التأمينية والمعاشات عليها على الرغم من وفاة أصحابها.

وقال البنك المركزي في كتاب دوري أرسله للبنوك، إن هذه المطالبة تستهدف تنقية الحسابات وتفادي تكرار إضافة مستحقات إليها بدون وجه حق.

البنك المركزي المعاشات التأمينات الاجتماعية

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