الدولار يرتفع أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستويات الصباح، بينما تراجع ببنك البركة، وظل مستقرا في 6 بنوك أخرى.

وصعد سعرالدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع صباحا.

كما ارتفع في بنك كريدي أجريكول إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع في الصباح.

وفي البنك التجاري ارتفع إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

ولكن سعر العملة الأمريكية تراجع في بنك البركة إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

أما في بنوك القاهرة والإسكندرية وقناة السويس استقر سعر الدولار عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وبقى ثابتا أيضا في بنك مصر عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي والعربي الأفريقي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع وهو نفس مستواه صباحا.