طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع للأسبوع الرابع

القاهرة- وكالات:

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ووصل لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر حيث تسببت موجة الصقيع على الأرجح في بقاء بعض العمال في منازلهم، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة زادت 11 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 261 ألفا للأسبوع المنتهي في السادس من يناير، وهو أعلى مستوى منذ نهاية سبتمبر. وطلبات إعانة البطالة الآن مرتفعة للأسبوع الرابع على التوالي.

ولا تنبئ الزيادة بتحول ملموس في أوضاع سوق العمل حيث تميل بيانات طلبات إعانة البطالة للتذبذب في موسم عطلات آخر العام.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الطلبات إلى 245 ألفا في أحدث أسبوع.

وتعرض جزء كبير من الولايات المتحدة لدرجات حرارة شديدة الانخفاض وثلوج في الأسبوع الأول من 2018 وهو ما تسبب على الأرجح في غياب البعض عن العمل. وزاد عدد طلبات إعانة البطالة غير المعدلة في نيويورك 27 ألفا و170 طلبا الأسبوع الماضي وهو ما يزيد على نصف الإجمالي.

وقراءة الأسبوع الماضي هي التاسعة والأربعون بعد المئة التي تظل فيها الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل. وتلك أطول مدة متصلة منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر.

وتقترب سوق العمل الآن من وضع التوظيف الكامل حيث سجل معدل البطالة أدنى مستوى في 17 عاما عند 4.1%.

وارتفع متوسط أربعة أسابيع، الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل، 9 آلاف طلب إلى 250 ألفا و750 طلبا.