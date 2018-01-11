بعد فتح حساب "كسور الشيكات".. من سيدفع الفكة من أجل "تحيا مصر"؟

كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي، اليوم الخميس، إنه فتح حسابا جديدا لتحصيل كسور الشيكات والحوالات المصرفية، من الفكة، التي يتم صرفها عبر شبابيك الصرف في البنوك.

ويعد هذا القرار استجابة لمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن عنه في إحدى المؤتمرات، قبل أكثر من عام، من أجل استخدام الفكة في المشروعات التنموية والخيرية التي ينفذها صندوق تحيا مصر.

وقال البنك المركزي، خلال كتاب دوري أرسله لمسؤولي البنوك اليوم، إنه سيتم تحصيل كسور الجنيه للشيكات والحوالات المصرفية التي تبلغ التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 جنيه وحتى مليون جنيه.

فمثلا لو أن هناك شيكا سيتم صرفه لعميل بقيمة 1200 جنيه و80 قرشا، يتم صرف 1200 جنيه للعميل وتحصيل 80 قرشا لصالح الحساب الجديد بعد موافقة العميل.

كما سيتم تحصيل كسور العشرة جنيهات للشيكات والحوالات المصرفية التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون جنيه.

أي لو أن قيمة الشيك مليون و250 ألفا و197 جنيها على سبيل المثال، سيتم صرف مليون و250 ألفا و190 جنيها للعميل وتحصيل 7 جنيهات لصالح الحساب الجديد بعد موافقة العميل.

واشترط البنك المركزي لخصم كسور الشيكات والحوالات أن تحصل البنوك على موافقة كتابية من العملاء.

وأعفى البنك المركزي الشيكات والحوالات المصرفية بقيمة 100 جنيه فأقل من هذا التحصيل، إلى جانب إعفاء شيكات المعاشات.

وطالب البنك المركزي البنوك بفتح حساب جديد لديها يتم تجميع الحصيلة فيه على أن يتم تحويل رصيد هذا الحساب نهاية كل شهر إلى حساب "كسر الشيكات" المفتوح لدى البنك المركزي.

وقال البنك إنه سيحول في اليوم الأول من كل شهر رصيد الحساب المفتوح لديه لهذا الغرض إلى صندوق تحيا مصر.

وأشار البنك إلى أنه سيتم توجيه هذه الحصيلة لتمويل بعض المشروعات التنموية والخيرية مثل تطوير المناطق العشوائية.

وقال البنك إن هذه المبادرة تأتي لخدمة الاقتصاد القومي "نظرا لعدم صرف كسور قيمة الشيكات أو الحوالات المصرفية التي يتم صرفها عن طريق شباك الصرف للعديد من العملاء".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب خلال كلمته في افتتاح مشروع سكني في "غيط العنب" خلال سبتمبر من عام 2016، بترك فكة التعاملات البنكية لصالح المشروعات التنموية.

وقال السيسي:"أنا عايز فكة معاملاتكم البنكية هتفيد البلد وهتعمل ملايين.. أيوه والله صدقوني.. يعني لو واحد بيصرف شيك بـ 1255 وشوية فكة.. ناخد الفكة دي ونحطها في حساب لصالح البلد".

وقال "معرفش تعملوها ازاي..الفكة مثل الخمسين قرش..تتحط في حساب لصالح المشروعات (الخيرية)..دي هتحقق رقم كبير جدا"

وأضاف "أنت بتتكلم في معاملات 20 أو 30 مليون مواطن.. لو الفكة دي 90 قرش ولا جنيه ممكن الحصيلة تبقى بتتكلم في 10 أو 12 مليون جنيه..ممكن تبقى رقم مع حجم المعاملات".

وقال السيسي"لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي".

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