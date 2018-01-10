670 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من الشهادات مرتفعة العائد خلال 13 شهراً

كتبت- منال المصري:

قال مسئولون ببنكي مصر والأهلي المصري، لمصراوي، إن شهادتي الادخار مرتفعتي العائد (16 و20%) جذبتا أكثر من 670 مليار جنيه، بعد مرور 13 شهرا من تاريخ إصدارها.

وأعلنت بنوك مصر والأهلي والقاهرة عقب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 طرح هذه الشهادات، بهدف محاربة التضخم وتحفيز العملاء على الاستثمار في الجنيه مقارنة بالفائدة المنخفضة على الدولار.

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن الشهادات مرتفعة العائد جذبت 440 مليار جنيه من نوفمبر 2016 حتى الآن.

وقال أبو الفتوح إن الشهادات مرتفعة العائد جذبت مليون عميل جديد من خارج البنك ليرتفع عدد العملاء إلى 7.5 مليون عميل مقارنة 6.5 مليون عميل قبل إصدار الشهادتين.

وبحسب ما قاله عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، لمصراوي، فإن حصيلة الاكتتاب في الشهادتين تجاوزت 230 مليار جنيه، حيث يوجد إقبال كبير بين العملاء على شرائها.

وقال المغربي إن الشهادتين، جذبتا عملاء جددًا من خارج البنك أو الجهاز المصرفي للاستفادة بالحصول على العائد.

ويستمر بنكا مصر والأهلي في طرح شهادات الـ20% حتى الآن، وسط توقعات بخفض الفائدة عليها خلال الفترة المقبلة، مع تراجع أسعار الفائدة المنتظر في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في فبراير المقبل.

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