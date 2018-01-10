مسئول بالمركزي يكشف تفاصيل ما تم سداده من التزامات وما تم اقتراضه في 2017

القاهرة - (أ ش أ):

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، أن إجمالي ما تم سداده من ديون والتزامات على مصر خلال العام 2017 بلغت 30 مليار دولار مقابل 8ر18 مليار دولار تم اقتراضها خلال العام.

وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- إن الـ 30 مليار دولار التي تم سدادها تتوزع بين 19 مليار دولار كديون خارجية، متضمنة سداد ودائع استحقت للسعودية وليبيا وتركيا ونادي باريس، وقرض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وأضاف أن ما تم سداده في 2017 شمل أيضا سداد قيمة سندات لبنوك أجنبية والتي تم تجديدها، بالإضافة إلى قرض الصين والذي تم تجديده أيضا بجانب سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية وبعض استثمارات الصناديق الأجنبية، بالإضافة إلى سداد 6ر5 مليار دولار قروض البترول والغاز، بجانب التزامات ومصروفات على وزارات وجهات حكومية مختلفة.

وبالنسبة للديون التي اقترضتها مصر من الخارج خلال العام 2017 والبالغ إجمالي قيمتها 8ر18 مليار دولار، أوضح المسئول بالبنك المركزي أنها تضمنت بجانب ما تم تجديده، قروض صندوق النقد الدولي بقيمة ٢ر٣ مليار دولار، والبنك الدولي مليار دولار، وقروض مشروعات الطاقة والبنية التحتية ومشروعات الصناعة والسندات الدولية والتي بلغت وحدها 3ر7 مليار دولار.​