تحليل - التضخم يتراجع للشهر الخامس مع انحسار تأثير التعويم على الأسعار

كتب - مصطفى عيد:

تراجع معدل التضخم السنوي في الأسعار، للشهر الخامس على التوالي، في ديسمبر الماضي، مسجلا أقل مستوى له في نحو 13 شهرا، مع انحسار تأثير تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود على أسعار السلع والخدمات، والسياسة النقدية المتشددة التي يتبعها البنك المركزي.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، في ديسمبر الماضي، إلى 22.3%، وهو أقل مستوى منذ نوفمبر 2016، منخفضا من 26.7% في نوفمبر، و31.7% في أكتوبر.

كما أن التضخم الشهري، سجل معدلا سالبا بنسبة 0.2% مقابل ارتفاع بنسبة 1% في نوفمبر الماضي، وذلك لأول مرة في عامين.

ويعني تسجيل التضخم لمعدل سالب أن متوسط الأسعار في ديسمبر، تراجع عن نوفمبر، وجاء ذلك بشكل أساسي بسبب انخفاض طفيف في أسعار بعض السلع الغذائية من بينها اللحوم والدواجن والأسماك والطماطم.

وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي في بنك استثمار هيرميس، إن معدل التضخم السنوي جاء موافقا لتوقعات هيرميس والتي كانت عند 21.8%.

وتوقع أبو باشا أن يواصل التضخم تراجعه إلى بين 17 و18% خلال يناير، ثم ينزل في فبراير نحو 15 أو 16%.

وقال نعمان خالد المحلل بشركة سي آي أستس مانجمنت لإدارة الأصول، إن تراجع معدل التضخم السنوي في ديسمبر فاق توقعات بعض بنوك الاستثمار والتي كانت في حدود 23.5%.

وأضاف لمصراوي أنه بتراجع التضخم في ديسمبر فإنه يكون بذلك تراجع بأكثر من 10% منذ يوليو الماضي، بسبب تأثير فترة الأساس خلال شهري نوفمبر وديسمبر، والذي سيستمر حتى الربع الأخير من العام الجاري، و"بالتالي لا يعكس هذا التراجع بالضرورة انخفاض الأسعار خلال الشهر الماضي".

وتوقع خالد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 18.7 و19% في يناير وهو ما يعني تحقيق المرحلة الأولى من أهداف البنك المركزي وهي التخلص من مستويات فوق الـ 20% للتضخم، تمهيدا لتحقيق هدفه في الربع الأخير من العام الجاري.

ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من عام 2018.

وقالت ريهام الدسوقي كبيرة محللي الاقتصاد ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، إن تراجع معدل التضخم السنوي في ديسمبر يعكس التأثير الإيجابي القوي لفترة الأساس بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وعدم وجود ضغوط تضخمية كبيرة.

وأضافت أن معدل التضخم السنوي جاء متوافقا مع توقعات أرقام بأن الحد الأقصى له لن يتعدى 23% في ديسمبر.

وتوقعت ريهام أن يصل التضخم السنوي إلى 18% في يناير الجاري، ليتراجع إلى 12% خلال الربع الثاني من العام، وإلى حوالي بين 10 و11% في الربع الثالث بعد احتساب تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المتوقع.

وقالت إن "معدل التضخم الشهري بدأ يعكس التغيرات الموسمية المعتادة. التضخم الشهري أصبح يعكس حاليا الارتفاع والانخفاض في أسعار المنتجات وخاصة الغذائية".

وقال أبو باشا إن تراجع مؤشر أسعار المستهلكين خاصة تراجع أسعار الطعام والشراب للشهر الثاني على التوالي هو "أمر إيجابي".

وأضاف أبو باشا أن جزءا من هذا التراجع يعود لعوامل موسمية، ولكن ذلك يعني أيضا أن تطورات التضخم عادت لطبيعتها بعد الصدمة الكبيرة التي تعرض لها الاقتصاد العام الماضي.

وشهد العام الماضي موجة غلاء ارتفع معها معدل التضخم السنوي لأعلى مستوياته في 3 عقود وبلغ ذروته خلال يوليو الماضي عند 34.2% في إجمالي الجمهورية.

وبحسب بيانات الإحصاء، سجلت أسعار قسم الطعام والشراب تراجعا خلال ديسمبر بنسبة 0.4% مقارنة بنوفمبر، وذلك بعد أن انخفضت خلال نوفمبر أيضا بنسبة 0.6%.

وأشار أبو باشا إلى أن استقرار الأسعار في القطاعات الأخرى أيضا، بخلاف الطعام والشراب، يعدا تطورا إيجابيا أيضا.

وفسر خالد تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في ديسمبر على أنه "أمر طبيعي بعد وصول الأسعار لمستويات مرتفعة جدا، بدأت معها بعض الشركات في عمل عروض على منتجاتها من أجل التنافس أو غير المستهلك في تفضيلاته الاستهلاكية فبدأت الشركات في خفض الأسعار".

ولكنه توقع ألا يستمر تراجع الأسعار خلال الشهور المقبلة، لأن استمراره يعني أن بعض البائعين خاصة في قطاع الطعام والشراب، سيخفضون الأسعار بسبب تراجع عدد المشترين، أو أن المشترين سينتظرون تراجعا أكثر في الأسعار وهو أمر من الصعب استمراره لأنه يتعلق بسلع أساسية.

وأشارت ريهام الدسوقي إلى أن التغيرات الشهرية في التضخم ستستمر في إظهار الضغوط الموسمية مع الطلب على السلع الاستهلاكية في المتوسط خلال الأشهر المقبلة، إلا أن هذه الضغوط ستظل مرنة حتى يحدث ارتفاع أسعار الطاقة المتوقع في منتصف العام.

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