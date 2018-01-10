وزير المالية: عجز الموازنة يتراجع إلى 4.4% في النصف الأول من العام الجاري

كتب- محمود مصطفى:

قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن العجز الكلي للموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، انخفض إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 5% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء.

وأضاف الجارحي، عقب لقاءه مع الرئيس، عبد الفتاح السيسي، اليوم، أن العجز الأولي في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام تراجع ليصبح نسبته 0.3% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 1.1% نفس الفترة العام السابق.

وقال الجارحي، إن نسبة العجز الأولي المحقق خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، هي الأقل خلال العشر سنوات الماضية.

وكان العجز الأولي للموازنة (المصروفات بدون الفوائد - الإيرادات) انخفض أيضا خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 0.9% خلال نفس الربع من عام 2016-2017.

وارتفعت الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 38%، لتفوق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25%، بحسب الجارحي.

وقال الجارجي إن إيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 61% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي، والذي حققت 12% فقط.

وأرجع الجارحي هذه الزيادة إلى الزيادات الملحوظة في حصيلة الضرائب على النشاط التجاري والصناعي، والضرائب على المرتبات، وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.

وارتفعت الاستثمارات الحكومية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 24% لتصل إلى 33.9 مليار جنيه، وذلك لزيادة الإنفاق على الخدمات المُقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتطوير البنية التحتية بمختلف المحافظات، بحسب الجارحي.

وقال إن قيمة مخصصات دعم السلع التموينية ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالي بنحو 65% لتصل إلى 23.3 مليار جنيه.

كما ارتفعت مخصصات الدعم النقدي الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة بنحو 141% لتصل إلى 9.9 مليار جنيه، بحسب وزير المالية.