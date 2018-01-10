ارتفاع أسعار الذهب بمصر بعد صعودها عالميا لأعلى مستوى في 4 أشهر

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم الأربعاء بعد استقرارها خلال الأيام الماضية، تأثرا بصعود سعر المعدن عالميا إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 647 جنيها مقابل 644 جنيها.

كما صعد الجرام عيار 18 إلى نحو 555 جنيها، وجرام الذهب عيار 24 إلى نحو 741 جنيها خلال تعاملات اليوم، كما بلغ سعر الجنيه الذهب 5176 جنيها.

وقال نجيب إن أسعار الذهب ارتفعت اليوم بنحو 3 جنيهات في سعر الجرام تأثرا بصعود المعدن عالميا إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر.

وعالميا، قفز الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أربعة أشهر اليوم الأربعاء مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل العملة اليابانية وانخفاضه أمام اليورو مما جعل الأصول المقومة بالعملة الأمريكية ترتفع وبدد أثر ارتفاع عوائد السندات، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الدولار بما يصل إلى 1.2% مقابل الين بعد اتجاه بنك اليابان المركزي إلى تقليص مشترياته من السندات الحكومية الطويلة الأجل في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو ما وضع العملة الأمريكية على مسار أكبر هبوط ليومين في نحو 8 أشهر.

وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.9% إلى 1324.4 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر عند 1326.6 دولار للأوقية.