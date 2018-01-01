"هيرمس" يتوقع تراجع الفائدة بين 3 و4% تدريجيا في 2018

القاهرة- وكالات:

توقع بنك استثمار هيرمس، تراجع معدلات الفائدة البنكية، بين 3 و4% خلال العام المقبل، وارتفاع قيمة الجنيه المصري إلى نحو 17 جنيهاً للدولار.

وبحسب التقرير السنوي لهيرمس، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإنه من المتوقع نمو الاقتصاد بنحو 4.8%، وتراجع معدلات التضخم إلى حدود 20.9% بنهاية العام المالي الجاري، وصولاً إلى 10.5% في 2018-2019.

وتوقع هيرمس، وهو أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة، أن يرتفع متوسط إيرادات قطاع السياحة، خلال العام 2018-2019 إلى 8.4 مليار دولار، بفضل عودة السياحة الروسية التي ستزيد إيرادات السياحة بين 2 و2.5 مليار دولار.

ويرى هيرمس أن بدء إنتاج الغاز في حقل ظهر وغيره من الحقول الجديدة سيمكن مصر من رفع إنتاجها لأعلى مستوى في نحو 5 سنوات، عند مستوى 6 مليارات قدم مكعبة في منتصف العام الجاري.

كما أن تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن استيراد الغاز المسال سيوفر ما بين 12 و15% من عجز الحساب الجاري.

وقال بنك استثمار هيرمس في تقريره إن الحكومة المصرية يبقى أمامها إجراء وحيد لاستكمال إجراءات إعادة هيكلة منظومة الدعم المنصوص عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن المستهدف هو تقليل فاتورة الدعم بنحو 56% إلى ما يعادل 4 مليارات دولار ما يمثل 1.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.