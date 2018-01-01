معدل البطالة بين السعوديين يستقر عند 12.8% في الربع الثالث من 2017

كتب - مصطفى عيد:

قالت الهيئة السعودية للإحصاء، في بيان اليوم الإثنين، إن معدل البطالة بين السعوديين استقر عند 12.8% خلال الربع الثالث من عام 2017 وهو نفس المعدل في الربع السابق عليه.

وأضافت الهيئة في البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، إن معدل البطالة في الربع الثالث وصل إلى 7.4% بين الذكور السعوديين، وإلى 32.7% بين الإناث.

وقالت الهيئة إن جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الإدارية في السعودية بلغت نحو 13.8 مليون فرد، منهم 10.7 مليون شخص من غير السعوديين.

ووصل إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل إلى 1.2 مليون فرد منهم 190.8 ألف شخص من الذكور، ونحو مليون و41 ألفا من الإناث.

والباحثون عن عمل - بحسب تعريف الهيئة - هم الأفراد السعوديون المسجلون في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية، ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية، وهم لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليا وبالتالي لا يعتبر جميعهم متعطلين عن العمل.

وأضافت أن من يحملون الشهادات الجامعية يمثلون ما يقرب من نصف السعوديين الباحثين عن عمل، بنسبة 45.8% منهم.

ووصل عدد السعوديين المتعطلين خلال الربع الثالث إلى 745.1 ألف شخص منهم 338.1 ألف من الذكور، مقابل 736.3 ألف شخص في الربع الثاني منهم 333.8 ألف من الذكور.

وبحسب بيانات الهيئة، فإن عدد المتعطلين من غير السعوديين في المملكة بلغ 41.4 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الماضي مقابل 66.3 ألف شخص خلال الربع الثاني.