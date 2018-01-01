12 قراراً من وزير التجارة لحماية الصناعة في 2017

كتبت- إيمان منصور:

أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عددا من القرارات التي من شأنها حماية المنتج المصري وتوفيره بالسوق المحلية، وترشيد الاستيراد وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة.

وبحسب بيان الوزراة، اليوم الإثنين تلقى مصراوي نسخة منه- فإن هناك 12 قرارا هي الأبرز خلال العام الماضي، وهي كالتالي:

1- فرض رسوم إغراق نهائية على واردات حديد التسليح الصيني والتركي والأوكراني لمدة خمس سنوات.

2- فرض رسم صادر 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر للخارج.

3- فرض رسم صادر على الجلود المصدرة من الكرست أو عديم اللون.

4- استمرار فرض رسم صادر على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة لمدة عام لتلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة الكميات المعروضة بأسعار مناسبة.

5- استمرار فرض رسم الصادر على نفايات وقصاصات اللدائن لمدة عام بواقع 5 آلاف جنيه على الطن بدلا من 3 آلاف عدا مجروش البلاستيك.

6- تعديل رسم الصادر على مسحوق بودرة التالك فائقة النعومة ليصبح 300 جنيه بدلاً من 500 جنيه للطن.

7- فرض رسم صادر 900 جنيه على طن بعض مكونات الأعلاف لمدة عام.

8- استمرار فرض رسم الصادر على خامات وخردة النحاس والرصاص والألومنيوم والزنك ومخلفات الورق لمدة عام.

9- استمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية لمدة عام بواقع 125 جنيهًا للطن.

10- استمرار فرض رسم الصادر على صادرات قصاصات وفضلات الأقمشة لمدة عام.

11- فرض رسوم إغراق نهائية على صواني التقديم وأدوات المائدة والمطبخ ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا بهامش إغراق 15-14% من القيمة cif لمدة 5 سنوات.

12- إصدار قرار بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ورفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية لأول مرة، اشتراط اجتياز طالب القيد بسجل المستوردين لدورات تدريبية.