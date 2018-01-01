تليجراف: إنجلترا تتجه لإصدار عملة رقمية رسمية على غرار بيتكوين

كتب- مصطفى عيد:

يتجه البنك المركزي الإنجليزي، لإصدار عملته الرقمية المشفرة على غرار بيتكوين خلال العام الحالي، بحسب صحيفة ذا تليجراف البريطانية.

وقالت الصحيفة إن وحدة بحثية أنشأها البنك لدراسة إمكانية إدخال عملة مشفرة مرتبطة بالإسترليني.

وفي حالة الموافقة عليها، فإن العملة الافتراضية التي سيصدرها البنك تمهد الطريق لحدوث هزة في المصارف البريطانية، وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة إن من شأن العملة الرقمية التي قد تصدر عن بنك إنجلترا أن تسمح للمواطنين البريطانيين بالمحافظة على أموالهم - بشكل رقمي - مع البنك المركزي نفسه والاستغناء عن التجزئة المصرفية.

وبصدور هذه العملة يمكن أن تحدث صفقات كبيرة مثل شراء منزل، في أقل من الثانية، وفقا لتليجراف.

و"بيتكوين" هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، "عملة لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" كبقية العملات الموجودة في العالم.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت.

ونقلت تليجراف عن المتحدث باسم بنك إنجلترا، قوله، إن وحدة البحوث بالبنك قد تصدر تقريرها خلال 12 شهرا.

وقام البنك المركزي الإنجليزي بتجربة تكنولوجيا المعاملات الرقمية باستخدام نفس التكنولوجيا التي تدعم عملات بيتكوين وغيرها، وفقا للصحيفة.