وزير التجارة: 10% زيادة في الصادرات و15% تراجعًا في الواردات خلال 2017

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن إجمالي الصادرات ارتفع إلى 20.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهرًا الأولى من 2017 مقابل 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تلقى مصراوي نسخة منه، توقع الوزير أن ترتفع الصادرات بنسبة 10% بنهاية عام 2017 ، لتسجل 22.4 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولارفي عام 2016.

وأضاف الوزير أن الواردات تراجعت إلى 51 مليار دولار في أول 11 شهرا من العام الماضي مقابل 61 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي واردات عام 2017 إلى حوالي 56 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار في عام 2016 بنسبة تراجع 15%، بحسب الوزير.

وقال الوزير إن المؤشرات السابقة انعكست على نسبة العجز في الميزان التجاري ليتراجع بقيمة 12 مليار دولار (10 مليار تراجع في الواردات و2 مليار زيادة في الصادرات ) أي بانخفاض 26% مقابل 13% خلال عام 2016.

ومن أبرز القطاعات التي ارتفعت صادراتها في 2017، قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية.

وشملت القطاعات التي سجلت انخفاضاً في الواردات العام الماضي، قطاعات الملابس الجاهزة، والمنتجات الجلدية، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والصناعات الغذائية، وقطاع الأثاث.

وقال الوزير إن وزارته تنفذ حاليا استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات القادمة.

وتستهدف الاستراتيجية، تشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى استهداف الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة.

وأضاف الوزير أنه تم وضع خطة عمل بالاشتراك مع كافة الأطراف المعنية بالتصدير تستند إلى تحديد مستوى الأسواق وفقا لمعدلات الطلب على المنتج المصرب وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.