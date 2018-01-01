1.5 مليون حالة صرف للمعاشات بقيمة ملياري جنيه في أول أيام 2018

كتبت - ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، إن اليوم الإثنين شهد 1.5 مليون حالة صرف للمعاشات حتى الثانية ظهرا بقيمة إجمالية بلغت حوالي ملياري جنيه.

وقررت وزارة التضامن، صرف المعاشات لمستحقيه بدءا من اليوم بدلا من العاشر من يناير بمناسبة أعياد الأقباط.

وقال سامي عبد الهادي رئيس الصندوق العام والخاص، في البيان، إن عدد حالات صرف المعاشات من مكاتب البريد بلغ مليون حالة، بقيمة 1.4 مليار جنيه، و204.3 ألف حالة من منافذ صندوقي الهيئة بقيمة ٢٩٧.4 مليون جنيه، ومن الصرافات الآلية ٢٨6 ألف حالة بقيمة ٣٤٦.3 مليون جنيه.