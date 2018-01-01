مفاجآت غير سارة لمواطني السعودية والإمارات وتونس في أول أيام 2018

القاهرة- وكالات:

حمل بداية العام الجديد لمواطني المملكة العربية السعودية والإمارات وتونس، مفاجآت غير سارة، على المستوى الاقتصادي.

وأعلنت الإمارات والسعودية اليوم الإثنين تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات.

ويأتي قرار الإمارات والسعودية، تنفيذا لإتفاقية تم توقيعها في مجلس التعاون الخليجي بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية من هذا العام، وسمحت هذه الاتفاقية لدول المجلس أن تنتظر عاما إضافيا لتنفيذ القرار إذا رغبت.

وقررت الكويت وعمان والبحرين وقطر تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2019.

وتقدر السعودية قيمة ما ستجنيه من تطبيق القيمة المضافة بـ 23 مليار ريال خلال العام الجاري، بحسب بيانات وزارة المالية السعودية.

فيما تتوقع الإمارات أن تبلغ إيراداتها 12 مليار درهم خلال العام الجاري.

وتطبق السعودية هذه الضريبة على المواد الغذائية، والبنزين والنقل المحلي وبعض الخدمات العقارية والتعليم الأهلي والرعاية الصحية في المراكز الخاصة والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية، وفقا للحكومة السعودية.

فيما تطبق الإمارات هذه الضريبة على معظم السلع والمعاملات والخدمات التي تقدم في الدولة، بحسب وزارة المالية الإماراتية.

رفع أسعار البنزين

وقررت السعودية وتونس رفع أسعار البنزين في أول أيام العام.

وفاجأت السعودية مواطنيها اليوم بإصدار قرار رفع أسعار البنزين بداية من صباح اليوم، بنسب وصلت إلى 126% لبعض المنتجات.

وكان من المقرر أن تعلن وزارة الطاقة السعودية زيادات في الأسعار المحلية للبنزين والسولار، في الربع الأول من العام الجديد، إلا أنها قررت رفع الأسعار مع أول يوم في العام الجديد.

ووفقا للزيادة الجديدة سيباع لتر بنزين 91 بـ 1.37 ريال، بزيادة قدرها 82.6% عن سعره السابق، فيما سيبلغ لتر بنزين 95 بـ 2.04 ريال، بزيادة قدرها 166%، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتضمنت الزيادة سعر لتر الديزل للصناعة والمرافق حيث بلغ 0.387 ريال، بزيادة قدرها 12.1% فيما لم يتغير سعر لتر الديزل للنقل، والذي بلغ 0.47 ريال وكذلك الكيروسين عند 0.64 ريال للتر.

وذكرت الوكالة إن الأسعار الجديدة شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وتنفذ المملكة خطة للإصلاح تحت اسم "رؤية 2030"، لتخليص الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط، وزيادة مواردها عن طريق بعض الإجراءات مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة وفرض رسوم على المقيمين فيها.

كما ستبدأ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية رفع أسعار الكهرباء، بداية من الشهر الجاري على الاستهلاك السكني والتجاري والزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والمنشآت الصحية والخاصة والمعاهد والمدارس الأهلية.

وحددت الهيئة سعر شريحة الاستهلاك السكني ( 6 آلاف كيلو واط ساعة / شهر) بقيمة ( 18 هللة / كيلو واط ساعة)، وفي حال ارتفاع الاستهلاك لأكثر من 6 آلاف كيلو واط، ترتفع التعريفة إلى 30 هللة.

وقررت الحكومة التونسية اليوم رفع أسعار الوقود، بداية من العام الجديد، بنسبة وصلت إلى 2.85%، ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليص عجز الموازنة في إطر إصلاحات رئيسية يطالب بها المقرضون الدوليون، وعلى رأسهم صندوق النقد.

ونقلت وكالة أنباء رويترز اليوم عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية في بيان إنه تقرر رفع سعر لتر البنزين إلى 1.800 دينار من 1.750 دينار بداية من منتصف ليلة الإثنين.

وهذه هي الزيادة الثانية بعد أن رفعت الحكومة التونسية أسعار البنزين بنسبة 6.7% في يوليو الماضي.

واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي، في 2016 على برنامج إقراض مدته 4 سنوات قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، لكنه مرتبط بإصلاحات اقتصادية.

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