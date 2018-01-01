الصناعة تطلق استراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 3 أشهر

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في بيان اليوم الاثنين، إن الوزارة ستطلق خلال الربع الأول من العام الجاري، استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وبحسب الوزير، تستهدف الاستيراتيجة الجديدة، زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب، خاصة أن عام 2017، تضمن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وتشكيل مجلس إدارته، وتشكيل الأمانة الفنية لمجلس أمناء الجهاز، وإنشاء المجلس الاستشاري لتنمية تلك المشروعات.

وقال الوزير إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قام بتمويل مشروعات بقيمة 4.8 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي، كما قدم قروضاً لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 2.5 مليار جنيه لنحو 14.3 ألف مشروع وفرت 57.5 ألف فرصة عمل محققاً نسبة مستهدف بلغت 114%.

وأضاف قابيل أن الجهاز قدم قروضاً لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 2 مليار جنيه لعدد 210.4 ألف مشروع، وفرت حوالي 247.5 ألف فرصة عمل بنسبة مستهدف بلغت 123%.

وقال إن اجمالي المنح التي قدمها الجهاز بلغت 321 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 32.6 ألف فرصة عمل .

وأشار الوزير إلى زيادة معدلات الإقراض للمشروعات الصغيرة متناهية الصغر خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2017 بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي القروض التي تم تقديمها بالتمويل المباشر من الجهاز أو بالتمويل البنكي 4.6 مليار جنيه مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.