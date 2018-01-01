ما الخدمات والسلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟

القاهرة - وكالات:

بدأت السعودية، اليوم الإثنين، تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة، بنسبة 5% على غالبية البضائع والخدمات، لكن بعض الخدمات لن تخضع لتلك الضريبة.

وقررت السعودية، اعتبار قيمة الضريبة على بعض الخدمات بقيمة "صفر"، فيما قررت إعفاء البعض الآخر من تلك القيمة.

وتأتي ضريبة القيمة المضافة الجديدة في إطار سعي السعودية لزيادة العائدات ومواجهة انخفاض أسعار النفط، بحسب تقرير نقله موقع قناة العربية.

وشملت القطاعات المعفاة من الضريبة الخدمات المالية، ومن بينها التعاملات والأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية والإيداع والتوفير.

كما تضم قائمة الإعفاءات، وفقا للعربية الأدوات المالية مثل المشتقات والعقود الآجلة، إضافة إلى نقل ملكية السلع مؤقتاً كجزء من منتج مالي.

وتعفى السعودية أيضاً المنتجات المالية الإسلامية من الضريبة، وكذلك إصدار أو نقل سندات الدين، إلى جانب الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية وحتى توفير أو نقل عقد التأمين على الحياة.

وتندرج ضمن الإعفاءات، الفائدة على القروض وبطاقات الائتمان والرهون، إلى جانب التمويل التأجيري، كما يعفى من الضريبة تأجير العقارات السكنية باستثناء الفنادق.

خدمات قيمة الضريبة عليها "صفر"

وقالت العربية أن المشتريات التي لن تخضع لضريبة القيمة المضافة هي صادرات السلع من المملكة إلى خارج دول الخليج، وجميع عمليات إعادة التصدير للسلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتاً إلى السعودية، إضافة إلى الخدمات الموردة لغير المقيمين في دول الخليج.

كما تطبق على خدمات نقل السلع والركاب ضريبة الصفر، ويشمل ذلك خدمات النقل البحري والجوي والبري، إلى جانب صيانة وسائل النقل المؤهلة، بما في ذلك توريد قطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك.

وتشمل ضريبة الصفر شراء الأدوية والمعدات الطبية، وشراء المعادن الاستثمارية "الذهب والفضة والبلاتينيوم" القابلة للتداول في سوق السبائك العالمية.

ويتم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند استيراد المتعلقات الشخصية والهدايا التي يحملها المسافرون ضمن أمتعتهم الشخصية، واستيراد المعدات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات، وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم حيث تعدّ مصدر دخل أساسياً يسهم في تعزيز ميزانيات الدول.

وقالت العربية إنه سيجري تطبيق الضريبة الجديدة على الوقود (بنزين وديزل) والغذاء والملابس وفواتير الخدمات (مياه وكهرباء) وبعض العمليات المصرفية وبيع وتأجير العقارات التجارية، واستئجار الشقق والفنادق والاستراحات والرعاية الصحية الخاصة والتعليم الخاص، وخدمات الاتصالات والتسوق الإلكتروني.

وكانت منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي، دعت دول الخليج إلى تنويع مصادر دخلها بعيدا عن احتياطيات النفط.

وتساهم صناعة النفط بحوالي 90% من إيرادات ميزانية المملكة العربية السعودية.