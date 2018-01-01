وزيرة التخطيط تزور مصابي حادث كنيسة مارمينا بمعهد ناصر

كتبت - إيمان منصور:

زارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أمس الأحد، مستشفى معهد ناصر، لتفقد مصابي الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بحلوان، للاطمئنان على حالتهم الصحية، بحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه.

وأعربت الوزيرة للمصابين عن خالص الأسى على ما أصابهم من أذى الإرهاب الغادر متمنية لهم الشفاء العاجل، بحسب البيان.

وتقدمت الوزيرة بالتعازي لأسر شهداء الهجوم الإرهابى متمنية لهم الصبر والسلوان، مؤكدة أن "يد الإرهاب الغادر لن تُترك كثيرا لتلحق الأذى بالمصريين"، مشيرة إلى أن محاربة الإرهاب هي الهدف الرئيسي الذي تعمل عليه الدولة المصرية بكل مؤسساتها.

واستهدف هجوم إرهابي الجمعة الماضية كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بحلوان، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 4 آخرين.