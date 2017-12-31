"بطل الغلاء" في 2017.. كيف تطور سعر الدولار خلال العام؟ (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم - محمود شحاتة:

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه تحولات دراماتيكية خلال عام 2017، في عام كان فيه هو البطل الأول لمسلسل الغلاء الذي وصل إلى ذروته في أكثر 30 عاما.

وعلى الرغم من توقعات المحللين في النصف الأول من عام 2017، بأن نصفه الثاني سيشهد تراجع أسعار العملة الأمريكية أمام الجنيه إلا أن هذا الأمل تبدد مع مرور الوقت بين ارتفاع وانخفاض، لينهي العام في مستوى يقترب من 18 جنيها للدولار.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك بحسب بيانات البنك المركزي.