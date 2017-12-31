في أي دولة سيكون حساب حفلة رأس السنة بعملة "بيتكوين"؟

كتبت- رشا البعل:

يستعد أحد أهم المطاعم وأشهرها في سنغافورة تنظيم حفلة كبيرة للاحتفال برأس السنة، ولكن الحساب سيدفع ولأول مرة بواسطة العملة الإلكترونية المشفرة الأغلى والأشهر علي مستوى العالم "بيتكوين" وفقا لموقع "توداي أون لاين" السنغافوري.

بهذه الخطوة ستكون "بيتكوين" قد تخطت العالم الافتراضي لتنتقل إلى العالم الواقعي.

وبحسب التفاصيل التي ذكرها الموقع السنغافوري فإن مطعم وبار "سكاي لاين" الواقع أعلى أحد أفخم الأبراج الشاهقة في سنغافورة سوف يفرض على زبائنه دفع حساب ليلة رأس السنة بعملة "بيتكوين"، حيث إن سهرة الليلة الأولى من العام الجديد سوف تكلف الشخص الواحد "بيتكوين واحد"، أي ما يعادل نحو 13 ألف دولار بأسعار اليوم.

وفي المقابل سيوفر المطعم خدمات ترفيهية لا مثيل لها تبدأ بتوفير "ليموزين" خاصة لنقل الضيوف من وإلى الحانة لحضور احتفالية ليلة رأس السنة، كما تشتمل العشاء والمشروبات والكافيار والعديد من الخدمات الأخرى.

وقال موقع "توداي أون لاين" إنه على الرغم من أن هذا المطعم يُطلق عليه اسم "نادي البيتكوين" في سنغافورة، إلا أنها المرة الأولى التي يتيح لزبائنه سداد فواتيهم بالعملة الإلكترونية المشفرة.