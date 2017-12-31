سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك في آخر أيام العام

كتبت- شيماء حفظي:

انخفض سعر صرف الدولار في 9 بنوك عاملة في مصر، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، آخر أيام العام، بينما استقر سعره في بنك البركة عند مستوى تعاملات الصباح.

وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي قرشين، ليسجل 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، مقابل 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، خلال تعاملات الصباح.

وتراجع الدولار قرشا واحدا، في بنك مصر، ليسجل 17.68 جنيه للشراء و17.78 جنيه للبيع، مقابل 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، بتعاملات الصباح.

وهبط سعر الدولار في بنك القاهرة 5 قروش، ليصل إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، مقابل 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية قرشين، ليسجل 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، مقابل 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع بتعاملات الصباح.

وتراجع في بنك كريدي أجريكول 5 قروش، ليصل إلى 17.69 جنيه للشراء و17.79 للبيع، مقابل 17.74 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع، بالتعاملات الصباحية.

وفي البنك التجاري الدولي، انخفض سعر الدولار 6 قروش يسجل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، مقابل 17.72 جنيه للشراء و17.82 جنيه للشراء.

وتراجع الدولار 6 قروش في بنك قناة السويس، ليسجل 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، مقابل 17.73 جنيه للشراء و17.83 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي، 4 قروش إلى 17.69 جنبه للشراء و17.79 جنيه للبيع، مقابل 17.73 جنيه للشراء و17.83 جنيه للبيع.

وانخفض الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، مقابل 17.71 جنيه للشراء و17.81 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.72 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع.