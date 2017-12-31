التضامن تضخ 11.6 مليار جنيه استعدادا لصرف معاشات يناير غدا

كتبت - ياسمين سليم:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ضخ 11.6 مليار جنيه داخل كافة منافذ الصرف الآلي التابعة لهيئة التأمينات، ومكاتب البريد، والبنوك استعدادا لصرف معاشات يناير بدءا من غدٍ الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إنه سيتم صرف المعاشات إلكترونيا بكافة المنافذ وذلك لتسهيل مهمة الصرف والتخفيف على أصحاب المعاشات، حيث تستهدف تغطية 9.4 مليون صاحب معاش ومستحق.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم بدء صرف معاشات يناير بدلا من اليوم العاشر من الشهر في جميع منافذ الهيئة ومكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعي، بمناسبة أعياد الإخوة الأقباط.

كما أن صرف المعاشات من البنوك سيكون متاحا بدءا من الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم عن طريق ماكينات الصارف الآلي ATM، أو شبكة بنوك مصر (123) نظرا للإجازة الرسمية غدا في البنوك، بحسب الوزيرة.

وأضافت أنه سيتم فتح جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعة السابعة من صباح غدٍ الإثنين مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على كافة مستحقاته المالية.

وتتبع هيئة التأمينات أكثر من 500 منطقة ومكتب تأميني التي يتم صرف المعاشات من خلالها لما يقرب من 2 مليون مستفيد.

بينما يصرف باقي أصحاب المعاشات والمستفيدين وعددهم يتجاوز 7 ملايين شخص مستحقاتهم من البنوك ومكاتب البريد المختلفة وبنك ناصر الاجتماعي.

ووجهت وزيرة التضامن بتشكيل غرفة عمليات مركزية تحت رئاستها تختص بمتابعة الصرف وتذليل كافة العقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين، بحسب البيان.

وأكد شريف فاروق نائب رئيس بنك ناصر، أن عملاء البنك من أصحاب المعاشات وعددهم 450 ألف شخص سيكون متاحا لهم الصرف بدءا من السابعة والنصف من صباح الغد ولحين انتهاء آخر عميل متواجد بفروع البنك المنتشرة في مختلف المحافظات وعددها 93 فرعا.