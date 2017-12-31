وزير التجارة: العام الجديد سيشهد جني ثمار الإصلاح

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، إن العام الجديد سيشهد جني ثمار الإصلاحات التي انتهجتها الوزارة خلال عام 2017.

وأضاف قابيل في بيان صحفي اليوم أن هذه الإصلاحات، شملت إصدار العديد من القوانين والتشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار في قطاع الصناعة وتحفيز الشركات المصدرة على زيادة معدلات التصدير.

وبحسب البيان فإن خلال عام 2017 تم افتتاح 1202 مصنعا جديدا باستثمارات 27 مليار جنيه وبقيمة إنتاج بلغت 19 مليار جنيه في 24 محافظة، وتوفر 38 ألف فرصة عمل.

وقال الوزارة إنها طرحت أراضي صناعية بمساحة 17.5 مليون متر مربع، خلال العام الجاري.

كما طرحت الوزارة 2 مليون متر مبع أراضي صناعية مجانية بالصعيد بعدد 567 مشروعاً بتكلفة استثمارية تبلغ 6,8 مليار جنيه وتوفر 12 ألف و580 فرصة عمل، ووفقا للبيان.

ووفقا للوزارة فخلال 2017، أطلقت أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر وتشمل 4136 فرصة استثمارية فى 8 قطاعات صناعية بـ27 محافظة.

وأضافت الوزارة أن خلال 2017 خصصت بالأمر المباشر، 1.1 مليون متر مربع لعد 210 مشروعاً بتكلفة استثمارية تبلغ 1,7 مليار جنيه وتوفر 6 آلاف و869 فرصة عمل بمناطق شمال خليج السويس وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة.

وانتهت الوزارة العام الجاري من إنشاء 4 مجمعات صناعية، في عدد من المحافظات المختلفة، وفقا للبيان.

وقال البيان إن تفعيل قانون التراخيص الجديد، كان سببا لحدوث طفرة كبيرة في عدد التصاريح ورخص البناء والتشغيل التي أصدرتها الهيئة خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر 2017 حيث سجلت 3 آلاف و422 تصريحا ورخصة بناء وتشغيل مقابل 847 تصريح ورخصة بناء وتشغيل خلال الفترة التي سبقت إصدار القانون من يناير إلى أبريل 2017.