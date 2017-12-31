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ارتفاع منصات حفر النفط الأمريكية بنسبة 42% نهاية 2017

02:50 م الأحد 31 ديسمبر 2017
ارتفاع منصات حفر النفط الأمريكية بنسبة 42% نهاية 2017

القاهرة- وكالات:
أظهرت بيانات شركة Baker Hughes لخدمات الطاقة أن عدد منصات حفر النفط الأميركية ارتفعت بنحو 42% مع نهاية هذا العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي ذلك مع ارتفاع إنفاق شركات النفط وسط انتعاش أسعار الخام.
وأشارت Baker Hughes إلى أن شركات الحفر أبقت الأسبوع الماضي عدد منصات الحفر مستقراً عند 747 منصة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
يذكر أن أسعار النفط أنهت العام يوم الجمعة فوق 60 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف عام 2015.

 

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