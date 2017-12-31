آخر إغلاق في 2017.. الخام الأمريكي فوق 60 دولارا لأول مرة منذ منتصف 2015

القاهرة- وكالات:



أنهى النفط عام 2017، على مكاسب قدرها 12%، بدعم من طلب قوي وتراجع المخزونات العالمية.



وبحسب تقرير لموقع قناة "العربية" أغلقت أسعار النفط الأمريكي تعاملات الأسبوع فوق 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف 2015، منهية العام على مكاسب قدرها 12%.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت العام مرتفعة 17% مدعومة باستمرار تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة أوبك ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة في مقدمتهم روسيا، وأيضا طلب قوي من الصين.



وتشير هذه المكاسب إلى انكماش في وفرة المعروض العالمي من الخام التي لازمت الأسواق منذ 2014.



وفي آخر جلسة تعاملات هذا العام، صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق 58 سنتا، أو حوالي 1%، لتبلغ عند التسوية 60.42 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يونيو 2015.



وارتفعت عقود برنت 45 سنتا، أو 1.07% لتسجل عند التسوية 66.87 دولار للبرميل. وكانت عقود برنت قد تخطت حاجز 67 دولارا هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ مايو 2015.



وكانت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قد بلغت أعلى مستوى منذ يونيو 2015 عند 60.30 دولار للبرميل بارتفاع قدره 46 سنتا، أو ما يعادل 0.8%، عن التسوية السابقة.



وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ارتفاعا أيضا بلغ 45 سنتا، أو ما يعادل 0.7%، إلى 66.61 دولار للبرميل. وكسر برنت حاجز 67 دولارا للبرميل في وقت سابق من الأسبوع للمرة الأولى منذ مايو 2015.



وجاء ارتفاع الخام الأميركي بدعم من انخفاض غير متوقع في إنتاج الولايات المتحدة الذي هبط الأسبوع الماضي إلى 9.754 مليون برميل يوميا من 9.789 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة التي نشرت مساء أمس.



وتلقت الأسعار دعما أيضا من انخفاض المخزونات التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر إلى 431.9 مليون برميل بحسب بيانات الإدارة.



