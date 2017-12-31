في آخر أيام 2017.. أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة في سوق العبور

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأمس.

وسجل متوسط سعر الطماطم بين 2 و 3 جنيهات للكيلو جرام، وسعر البطاطس بين 1.25 و2.5 جنيه للكيلو جرام، البرتقال بين 3 و4 جنيهات للكيلو جرام.

ويرصد "مصراوي" يوميًا، أسعار أهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

وفيما يلي متوسط أسعار الخضروات والفاكهة بالكيلو في "الجملة" ما بين أقلها سعرًا وأعلاها، بحسب الموقع.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

البطاطس بين 1.25 و2.5 جنيه.

الملوخية بين 3.5 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات.

الجزر بين 1.75 و2.75 جنيه.

الباذنجان بين 1.5 و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي والبلدي بين 4 و5.5 جنيه.

البسلة بين 3.5 و5 جنيهات.

السبانخ بين 2 و3 جنيهات.

الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

العنب الرومي الأحمر بين 6 و7.5 جنيه.

التين البرشومي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 3 و4.5 جنيه.

الرمان بين 5 و8 جنيهات.

الفراولة بين 5 و7 جنيهات.

الكنتالوب بين 3 و5 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.