الصين تفرض حدا أقصى للسحب ببطاقات الائتمان المحلية في الخارج

القاهرة- وكالات:

قالت هيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي بالصين، اليوم الأحد، إنها ستفرض حدا أقصى يبلغ 100 ألف يوان أي ما يعادل 15370 دولارا سنويا لعمليات السحب في الخارج باستخدام بطاقات مصرفية صينية محلية، في محاولة لاستهداف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

وقالت هيئة النقد الأجنبي التابعة للدولة، بحسب ما نقلته "سي إن بي سي العربية" اليوم، إن الأفراد الذين يتجاوزون الحد السنوي سيتم منعهم من المعاملات الخارجية بقية العام وعام إضافي.

وبموجب القواعد الجديدة ستقدم هيئة النقد الأجنبي قائمة يومية بأسماء الأفراد المحظور عليهم القيام بعمليات سحب خارجية باستخدام بطاقات مصرفية.

وسيمنع مستخدمي البطاقات المحلية أيضا من سحب أكثر من عشرة آلاف يوان يوميا في الخارج.

وسيتم سريان القواعد الجديدة من أول يناير، وسيتعين على البنوك تطبيق التعديلات المذكورة بحلول أول إبريل 2018.