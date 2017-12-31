رغم استمرار الخسارة.. قفزة في إيرادات القلعة بالربع الثالث من 2017

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت شركة القلعة، اليوم السبت، إن إيراداتها المجمعة، قفزت بنحو 38%، خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه.

وأرجعت الشركة هذه القفزة في الإيرادات إلى نمو إيرادات شركتي طاقة عربية وتوازن، والأداء "القوي" لمجموعة أسيك القابضة وشركة أسكوم، التابعة لها.

وحققت الشركة إيرادات بنحو 6.9 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة سنوية نحو 28.3%، بحسب بيان من الشركة حصل عليه مصراوي.

ورغم هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات، إلا أنها حققت صافي خسائر في الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 311.7 مليون جنيه بسبب "ارتفاع مصروفات الفائدة"، بحسب البيان.

وقالت القلعة، إن مصروفات الفائدة البنكية في الربع الثالث من العام الجاري، سجلت 281.6 مليون جنيه، بارتفاع سنوي 91%، "نظرا لتأثير تعويم الجنيه خلال نوفمبر 2016 على ديون القلعة المقومة بالدولار".

وقالت القلعة إن نمو إيرادات شركة طاقة عربية، يأتي في ضوء "التأثير الإيجابي لقرار الحكومة برفع الدعم تدريجيا عن الطاقة وزيادة الأسعار".

ورفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين في أقل من عام منذ نوفمبر 2016 ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وعزت القلعة نمو إيراداتها، إيضا، إلى ارتفاع مساهمة شركة توازن، "بفضل نمو الطلب على حلول الطاقة البديلة، بالإضافة إلى الأداء القوي لشركة "إنتاج عمان" التابعة لتوازن، في سلطنة عمان، حيث نجحت في إتمام مشروعها الأول على أن يتم تنفيذ المشروع الثاني فور الحصول على موافقة الحكومة العمانية".

وقالت القلعة إن المساهمة الإيجابية لمجموعة أسيك القابضة ارتفعت على خلفية نمو حجم الإنتاج بمصنع أسمنت التكامل وارتفاع الأتعاب التي تتقاضاها الإدارة بشركة أسيك للهندسة، فضلاً عن شركة أسكوم التي واصلت تعظيم الاستفادة من الميزة التنافسية لصادراتها ذات العائد الدولاري، بحسب البيان.

وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن الشركة واستثماراتها التابعة واصلت "جني ثمار التحولات الجذرية التي طرأت على المشهد الاقتصادي المصري"، حيث ينعكس ذلك في تطور الأداء المالي لجميع الاستثمارات التابعة خلال الربع الثالث من عام 2017، مصحوبًا بارتفاع الإيرادات المجمعة لشركة القلعة بمعدل سنوي يقرب من 40% خلال نفس الفترة.

وأضاف هيكل أن إدارة الشركة تركز حاليًا على تعظيم مؤشرات الكفاءة التشغيلية بجميع استثماراتها التابعة سعيًا لتحقيق معدلات الربحية المستهدفة وتعظيم العائد الاستثماري للمساهمين.

وقال إن الشركة تمضي قدمًا باستراتيجية تنمية محفظة الاستثمارات التابعة لها مع تقديم الدعم والتوجيه اللازم لتعزيز قدرتها على النمو وسط الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى التوسعات التي تجريها شركة طاقة عربية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث قامت بافتتاح ثلاث محطات خدمة جديدة منذ بداية العام، كما تعمل حاليًا على إنشاء ست محطات إضافية لتشغيلها خلال الفترة المقبلة، بحسب البيان.

وسجلت شركة القلعة خسائر من بيع الاستثمارات بقيمة 103.1 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2017 على خلفية قيام أسكوم التابعة لها ببيع حصتها البالغة 64.46% بشركة أسكوم بريشيوس ميتالز إثيوبيا إلى شركة Allied Gold Corp في يوليو 2017.

ومن جانب آخر بلغت خسائر العمليات غير المستمرة 6.9 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2017، وهو تحسن ملحوظ مقابل 119 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البيان.

وقال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إن نتائج الربع الثالث شهدت تحسن مؤشرات الأداء المالي ولاسيما نمو هامش الربح وارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل ثلاث مرات مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي، و"هو ما يعكس نجاح استراتيجية القلعة لتحسين الكفاءة التشغيلية في محفظة الاستثمارات التابعة وكذلك تطوير أعمال الشركة".

وأشار الخازندار أن القلعة نجحت في تقليص خسائرها من العمليات غير المستمرة بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة.

وأضاف أن تراجع الربحية خلال الفترة "يعكس زيادة مصروفات الفائدة على ديون القلعة المقومة بالدولار الأمريكي، وهو ما تعمل الشركة على تجاوزه خلال المرحلة القادمة حيث ترتقب الانتقال إلى حيز الربحية بعد تشغيل مشروع الشركة المصرية للتكرير الذي بلغ معدل اكتماله 95.7% حتى ديسمبر 2017".